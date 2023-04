Come promesso, sono arrivate online le prime reazioni della stampa dopo la proiezione in anteprima mondiale di The Flash alla CinemaCon di Las Vegas. La Warner Bros., sicura di avere un prodotto convincente per le mani, ha deciso di giocare d’anticipo sfruttando l’hype e la cassa di risonanza della convention degli esercenti, che un anno fa aveva rappresentato un grande trampolino di lancio per Top Gun: Maverick. Dalla copia mostrata alla CinemaCon, precisiamo, erano assenti le scene nei titoli di coda.

Le reazioni sembrano più o meno tutte entusiastiche, vi riportiamo le principali partendo da quelle meno convincenti. Ricordiamo che da settimane James Gunn, co-presidente dei DC Studios, va dicendo che il cinecomic di Andy Muschietti è uno dei migliori che abbia mai visto, e anche ieri sera nel presentare il nuovo trailer aveva commentato “sì, i rumour sono veri: si tratta di un film incredibilmente bello”.

Vi ricordiamo che le recensioni sono sotto embargo fino a giugno, quando il film uscirà al cinema. In Italia lo vedremo il 15 giugno, negli USA il 16.

“La prima ora fantastica, la seconda terribile”

Jeff Sneider: “La prima ora è decisamente fantastica. Azzecca il tono perfetto. Ezra è grandioso. Eroico. Divertente. Emozionante. L’ultima ora è in gran parte terribile. Un vero casino che fa pensare: “Ma che diavolo succede?” Fan service e il solito problema con i villain della DC. Alla fine, un miscuglio”.

“Non un film incredibile, ma a tratti veramente bello”

Andrew J. Salazar: “The Flash riesce a essere pieno di sorprese. Andy Muschietti riesce a cogliere ciò che abbiamo sempre sognato che fosse Flash al cinema. Ma ci sono anche molte decisioni *bizzarre*. Alcune legate alla storia, altre tecniche. Non un film incredibile, ma a tratti veramente bello”.

“Miller è grandioso”

Gregory Ellwood: “The Flash è molto buono. È l’ultima volta che vediamo Keaton e Affleck nei panni di Batman, e sono usciti di scena al loro apice. Miller è grandioso. Nessuna scena nei titoli. Il film è finito dopo il nome del regista”.

“Non mi stupisce che la Warner sia convinta di avere un successo per le mani”

Lauren Huff: “Condividere ciò che rende The Flash speciale lo rovinerebbe. Andate al cinema sapendo il meno possibile. Chiude in bellezza, inizia con una sequenza che deve essere vista per crederci davvero, ed è pazzesco dall’inizio alla fine. Non mi stupisce che la Warner sia convinta di avere un successo per le mani”

“Pieno di cuore e umorismo”

Nicola Austin: “The Flash è un film avvincente e guidato dai personaggi con un cuore veramente emotivo e una posta in gioco sconvolgente. Pieno di cuore e umorismo, assieme ad alcune sorprese e shock, mette tanta carne al fuoco per cui essere entusiasti. Keaton ruba la scena con un’interpretazione magnifica. Una vera lettera d’amore alla DC!”

“The Flash è fantastico”

Steven Weintraub: “The Flash è fantastico. So che Ezra Miller ha fatto un mucchio di errori, ma è bravissim* in questo film. Ho amato Keaton, l’azione, l’umorismo e l’emozione. Andy Muschietti ha creato qualcosa di speciale. Pollice in su. PS la Warner non ha mostrato le scene nei titoli di coda”.

“Justice League incontra Ritorno al Futuro”

Brian Truitt: “The Flash è maledettamente bello, una specie di Justice League incontra Ritorno al Futuro, ha tanto cuore ed è il film DC più divertente finora. Diventa un po’ complicato a un certo punto, ma Sasha Calle è una Supergirl fantastica e, oh cielo, Michael Keaton ci ricorda perché è il miglior Batman di tutti”.

“Ben oltre le aspettative”

ERC: “Sappiate che non è hype. The Flash va ben oltre le aspettative e allo stesso tempo ripara i danni del passato. Un fulmine in una bottiglia. E per quanto Keaton sia bravo… Miller è ancora meglio”.

“Ezra Miller mi ha dato delle vibrazioni alla Shia LaBeouf del 2008”

Matthew Belloni: “Ezra Miller in The Flash mi ha dato delle grandi vibrazioni alla Shia LaBeouf del 2008. Affascinante, grandi tempi comici, una bellezza non comune ma abbastanza sexy per le scene d’azione… E un mucchio di follia sotto la superficie”

“È pazzesco”

Erik Davis: “The Flash è pazzesco! Dimenticatevi la DC, è senza dubbio tra i migliori film di supereroi mai fatti. Un classico. Una storia ricca di inventiva, scene d’azione fantastiche, un grande cast. Così tanti dettagli da nerd. Alla fine avevo le lacrime agli occhi. Tutto quello che si vuole da un film di supereroi, e ancora di più. Come grande fan di Ritorno al Futuro, è pieno di rimandi. Michael Keaton è fantastico, come ci si aspettava, ed Ezra Miller non è mai stato così bravo come Flash. Affleck ha alcuni dei migliori momenti come Batman, e Sasha Calle spacca!”

“È effettivamente grandioso”

Eric Goldberg: “È effettivamente grandioso. Ci sono dei momenti davvero entusiasmanti, divertenti e creativi nei quali mi sono sentito come non mi sentivo da un milione di altri film di supereroi. Mi ha fatto sorridere a partire dal logo della Warner Bros., e ho anche apprezzato delle citazioni da altri film che non mi sono piaciuti. È il miglior film di supereroi di sempre? Non so, dovrei pensarci. A questo punto ce ne sono tanti di belli. Ma è un film che spicca tra quelli della DC, e sembra un ottimo modo per chiudere gli assurdi alti e bassi del franchise DCEU. Definire “complicato” tutto ciò che tocca Ezra Miller è poco, e capisco che ci siano delle persone con delle riserve. Come interpretazione, è eccellente, e ho amato Keaton. Sasha Calle è veramente tosta, ha una presenza molto intensa che definisce una Supergirl tutta sua. Inoltre ci hanno sottolineato che il film non è ancora completo al 100%, ma quasi. Mancavano i titoli di coda, e anche le scene. Penso che nel film che uscirà al cinema ci saranno”.

“Ritorno al Futuro incontra No Way Home”

Germain Lussier: “Eh già. The Flash è bello come si vociferava. È Ritorno al Futuro incontra Spider-Man: No Way Home, con tutto l’umorismo e il cuore del primo e l’azione e le sorprese del secondo. Potrebbe sembrare un po’ troppo ambizioso, ma è anche incredibilmente soddisfacente, commovente e divertente”.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

