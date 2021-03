L’ Hollywood Reporter annuncia cheha siglato un accordo per interpretare nuovamente Iris West inaccanto a

L’attrice era stata scritturata per il Justice League di Zack Snyder ma poi era stata tagliata quando il progetto è passato nelle mani di Joss Whedon. La rivedremo, ovviamente, nella Snyder Cut del film in uscita il 18 marzo.

Le riprese partiranno il mese prossimo.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete The Flash? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!