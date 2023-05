The Flash

Una nuova featurette di The Flash, il cinecomic DC di Andy Muschietti, ci porta alla scoperta di Supergirl, personaggio interpretato da Sasha Calle.

L’attrice ha svelato a Entertainment Weekly di aver incontrato Henry Cavill dopo le riprese.

“Sì, l’ho incontrato” ha confermato. “L’ho incontrato dopo la fine del film, mesi dopo. L’ho abbracciato, parliamo di Henry Cavill, ragazzi! Il nostro Uomo d’Acciaio. Gli ho chiesto: ‘Ti ho reso fiero? Superman approva?’ e lui mi ha risposto: ‘Assolutamente, hai svolto un lavoro fenomenale’. È stato così significativo per me, me l’ha detto Henry Cavill, l’Uomo d’Acciaio“.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 15 giugno. Nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

