The Flash: la Warner Bros. punta al Super Bowl con uno spot, quando è previsto il debutto del trailer?

Bisognerà attendere ancora diverse settimane per assistere all’inizio della campagna promozionale e poter ammirare il trailer di The Flash, il cinecomic DC di Andy Muschietti con Ezra Miller.

The Wrap riporta in esclusiva che dopo 17 anni di assenza, la Warner Bros. tornerà al Super Bowl – che si terrà il prossimo 12 febbraio – con uno spot dedicato al secondo film DC del 2023. Pochi giorni dopo, poi, porterà un vero e proprio trailer al cinema con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’ultima volta che lo studio ha presentato un film è stato nel 2006, con degli spot dedicati a Solo 2 ore, V per Vendetta e Poseidon.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

Vi ricordiamo anche che il lungometraggio arriverà nei cinema il 16 giugno del 2023.

