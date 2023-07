Dopo le immagini trapelate dal set e la prima foto ufficiale di Zac Efron nei panni di Kevin Von Erich, ecco arrivare la prima immagine che mostra tutti e quattro i protagonisti di The Iron Claw, il nuovo film A24 diretto da Sean Durkin in uscita a fine anno.

Nella foto vediamo rispettivamente Efron nei panni di Kevin, Jeremy Allen White (The Bear) in quelli di Kerry, Harris Dickinson (Triangle of Sadness) in quelli di David e infine Stanley Simons in quelli di Mike. Tutti e quattro mostrano i fisici scolpiti dai muscoli che hanno dovuto mettere su per interpretare i quattro fratelli appartenenti alla celebre dinastia di wrestler. Una famiglia segnata dalla tragedia: David morì a 25 anni in circostanze misteriose, mentre Mike, Kerry e Chris si tolsero la vita. L’unico a sopravvivere fu Kevin.

Holt McCallany (Mindhunter) interpreterà invece il padre Jack, il primo della famiglia a intraprendere la carriera nel mondo del wrestling nei panni del nazista Fritz Von Erich (il vero cognome della famiglia era Adkisson), morto di cancro a 60 anni. Lily James interpreterà la moglie di Kevin, Pam, mentre Maura Tierney sarà la matriarca Doris.

