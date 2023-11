In The Iron Claw, in uscita negli USA a dicembre (GUARDA IL TRAILER), Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simons interpretano i quattro fratelli appartenenti alla celebre dinastia di wrestler dei Von Erich. In una recente intervista con EW, Efron, Dickinson e White hanno raccontato come si sono preparati a salire sul ring durante le riprese: “Il primo giorno in cui siete venuti a lavorare sono rimasto a bocca aperta“, dice Efron alle sue co-star. “Saltavate dalle corde e sganciavate grandi colpi“. “Abbiamo passato un po’ di tempo [ad allenarci] a Los Angeles”, risponde White. “Ma non so, Zac, non ti ho mai visto non essere bravo in qualcosa“.

“Abbiamo un video fatto con l’iPhone piuttosto divertente di noi che vediamo il nostro wrestling per la prima volta“, rammenta poi Efron. “Ho pensato: ‘Oh, ecco come appare’“, aggiunge White. “Ho del lavoro da fare“.

Dickinson da parte sua ricorda le difficoltà nel simulare sul set le dinamiche del wrestling:

Mi sembrava di lamentarmi molto durante il processo, ma faceva male. È più difficile quando non puoi stringere la testa di qualcuno per davvero, quindi devi creare l’idea che stai infliggendo dolore solo con la stretta della tua mano e i tremolii. Dopo un po’, ti vengono i crampi agli avambracci e ti senti sciocco, tipo “Il mio braccio! Non posso più farlo!

Un’esperienza che alla fine ha comunque dato i suoi frutti; tutti e tre gli attori si dicono infatti pronti a cimentarsi nel vero wrestling:

Dickinson: Mi piacerebbe molto. Vi ricordate cosa è successo alla fine delle riprese? Ci chiedevamo: “Dovremmo provare a farlo per davvero?”. White: Mi ci butterei a capofitto. Siamo andati dal [regista] Sean [Durkin] e gli abbiamo detto: “Sean, chiamali! Digli che siamo pronti!” Efron: Sì, chiama la WWE! Digli che lo faremo!.

Cosa ne pensate delle parole di Zac Efron e Jeremy Allen White su The Iron Claw? Lasciate un commento!

FONTE: EW

Classifiche consigliate