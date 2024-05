Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins interpreterà il compositore barocco George Frideric Handel in un film dal titolo The King Of Covent Garden.

La pellicola sarà diretta da Andrew Levitas, mentre la sceneggiatura è scritta da Tim Slover. Dan Lupovitz e Kevan Van Thompson producono. La mezzosoprano Katherine Jenkins si unisce a Peter Touche come produttore esecutivo.

Embankment Films si sta occupando delle prevendite globali di The King of Covent Garden e lo presenterà agli acquirenti del mercato cinematografico al prossimo festival di Cannes.

Racconta il regista:

La storia si basa su una coppia improbabile che si incontra nei suoi momenti più bassi e insieme creano un magnifico “suono per il popolo” mai sentito prima: il capolavoro rivoluzionario Messiah, il bestseller globale annuale per quasi 300 anni. La scrittura di Tim Slover è popolata da esperienze reali e appassionate in tutta la loro vivacità e sporchezza, creando una coinvolgente storia umana con sorprendente rilevanza contemporanea, connessione umana universale ed elevazione spirituale.

Il film dovrebbe uscire nell’autunno 2025.

