La prima immagine di Pamela Anderson nei panni di una showgirl di Las Vegas è stata diffusa online:. l’attrice infatti è la protagonista dell’ultimo film di Gia Coppola, che verrà venduto ai distributori al prossimo festival di Cannes, The Last Showgirl.

La sceneggiatura è di Kate Gersten, mentre la produzione è stata curata da Robert Schwartzman e Natalie Farrey (Her). La fotografia è di Autumn Durald Arkapaw (Black Panther: Wakanda Forever), e la musica originale è stata composta da Andrew Wyatt (Barbie).

Nel cast, oltre a Pamela Anderson, troviamo anche Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd.

Qui sotto potete trovare l’immagine:

The Last Showgirl, attualmente in post-produzione, racconta la storia di una showgirl che si trova costretta a reinventarsi quando il suo spettacolo chiude improvvisamente dopo 30 anni di attività. La donna dovrà inoltre ricucire il rapporto con la figlia, messo in secondo piano rispetto al lavoro.

FONTE: Deadline

