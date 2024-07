La Warner Bros. ha diffuso online una nuova immagine di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, atteso film animato ambientato nel vasto mondo de Il Signore degli Anelli.

L’immagine, che potete ammirare qua sotto, ci mostra Hèra, una dei protagonisti principali del film:

Diretto da Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus), il film racconta la storia di Helm Mandimartello, l’antico re di Rohan, dal quale la fortezza del Fosso di Helm prende il nome.

La storia, ambientata 183 anni prima degli eventi raccontati dalla trilogia di Peter Jackson, sarà narrata da Éowyn, interpretata ancora una volta da Miranda Otto.

FONTE: SR

