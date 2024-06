Il Moff Gideon di Giancarlo Esposito potrebbe tornare in scena nel film The Mandalorian & Grogu? Difficile a dirsi, anche vista la conclusione della terza stagione dello show su Disney+.

Recentemente intervistato da Deadline, Esposito ha parlato della possibilità di rivedere il suo personaggio in scene sul grande schermo:

Tutto è possibile. Sai, non ne so nulla al momento, ma posso dire che se avranno bisogno di me, ci sarò. Adoro ciò che Jon Favreau, Dave Filoni e la Disney stanno facendo con The Mandalorian. – e chi lo sa? Potrebbe esserci un momento in cui potrò ripiombare e riprendere il controllo.

The Mandalorian & Grogu sarà al cinema il 22 maggio 2026 e sarà girato in California. Nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

