La doppia copertina del nuovo numero del magazine britannico Total Film è dedicata a The Marvels, il prossimo film dei Marvel Studios, che fino a prova contraria (come segnalano anche i social Marvel rilanciando le cover) uscirà il 10 novembre nonostante voci insistenti parlino di un possibile rinvio a causa degli scioperi e dello stop alle riprese di Deadpool 3 (che faticherebbe a essere pronto entro maggio 2024, lasciando quindi scoperto uno slot fondamentale).

La copertina principale è dedicata alle tre protagoniste del film, mentre la copertina per abbonati è piena di… Flerken! Nel magazine la regista Nia DaCosta, la compositrice Laura Karpman, la produttrice Mary Livanos e la responsabile degli animali Jo Vaughan parlano di come The Marvels sarà un sequel sia di Captain Marvel che di Ms. Marvel che di WandaVision… e svelano dettagli sul villain e sulla legione di Flerken che vedremo sul grande schermo. I Flerken, lo ricordiamo, sono la razza aliena di cui fa parte Goose “il gatto”…

Livanos entra poi maggiormente nel dettaglio sul ruolo che ogni eroina svolge: chiama Carol la combattente, Monica il cervello e Kamala l’ingenua dai grandi occhi “coinvolta in avventure epiche delle dimensioni di Captain Marvel, che non aveva mai visto prima”.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

