The Marvels

In occasione di una recente intervista, Nia DaCosta ha parlato di The Marvels e dei piani originali per il film dei Marvel Studios ora al cinema.

In risposta a una domanda su cos’è che avrebbe fatto senza alcuna restrizione, la regista ha spiegato:

In effetti la cosa interessante è che una delle prime cose che avevo proposto era inserire Adam Warlock e i viaggi nel tempo. Ma Adam sarebbe apparso [in Guardiani della galassia 3] e credo che avessero già abbastanza viaggi temporali in Loki, perciò abbiamo cambiato idea.

Ha poi aggiunto che la sua idea era introdurre Adam Warlock in The Marvels e poi esplorarlo in un altro film successivamente.

Ecco l’intervista integrale:

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è arrivato al cinema l’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate