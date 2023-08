Per il nuovo numero di Empire, Nia DaCosta ha parlato di The Marvels, il cinecomic Marvel in arrivo tra pochi mesi.

La regista ha parlato nello specifico del fatto che il film possa essere visto come una storia di sorelle che fanno squadra:

Carol è la maggiore, la prodiga, poi c’è la sorella di mezzo, Monica, che Carol conosceva da bambina e a cui aveva promesso di tornare, infrangendo la promessa.

Questa promessa infranta, compresa l’assenza di Carol alla morte di Maria, madre di Monica, sarà alla base di molta tensione nel corso della storia:

Tutti i momenti in cui si scambiano sono fantastici, ma la cosa che a me interessa è mostrare come queste due si riconciliano.

Ha poi aggiunto:

Kamala è la più giovane, non ha mai provato l’esperienza di vivere con una sorella maggiore, ma la idealizza. Carol è un po’ disincantata a inizio film, ma Kamala le ricorda quanto sia fantastica.



The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

