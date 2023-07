The Marvels arriverà in Italia l’8 novembre. Il nuovo film Marvel avrà come protagoniste Brie Larson (Captain Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kamala Khan). Nel ruolo della villain troveremo invece l’attrice britannica Zawe Ashton nei panni della Kree Dar-Ben.

Zawe Ashton è fidanzata con l’attore Tom Hiddleston che in materia Marvel è ben più che esperto interpretando Loki da ormai vari anni. Racconta Ashton a Entertainment Weekly del consiglio che Hiddleston le ha dato mentre si preparava per la parte:

Abbiamo avuto delle conversazioni incredibili sulla sua esperienza nell’essere parte di questo franchise da più di dieci anni. Uno dei principali suggerimenti delle nostre conversazioni è stato: “Quello che metti nella Marvel, lo ricevi indietro. Se affronti questa esperienza con il cuore aperto e una grande etica lavorativa e desideri portare ai fan un’esperienza fantastica, allora avrai un’esperienza fantastica su quei set.” Mi ha davvero rincuorato con quelle parole.

Non solo grandi parole, ma anche consigli più pratici… Racconta Ashton ridendo:

Mi ha anche dato ottimi consigli pratici. Ad esempio: accertati di avere abbastanza cerniere per andare in bagno con il tuo costume. Un ottimo consiglio, mi rendo conto adesso.

Il film sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers. Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau, il personaggio affidato a Teyonah Parris.

