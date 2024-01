The Mothership non uscirà più su Netflix: il film con Halle Berry, che inizialmente doveva uscire nel 2023 ma è slittato a causa degli scioperi, è stato cancellato definitivamente dallo streamer.

A dare la notizia Jeff Sneider sulla sua newsletter The InSneider: il giornalista spiega che, al contrario di quanto accaduto recentemente con alcuni titoli di Warner Bros. Discovery, il film non è stato cancellato per approfittare di deduzioni fiscali, ma per motivi ancora più pratici.

Sembra infatti che fossero necessarie “importanti riprese aggiuntive” per completarlo, che sarebbero state non solo costose ma soprattutto impossibili a livello pratico, in quanto parte del cast è composto da ragazzi che nei due anni intercorsi tra le riprese e oggi sono… cresciuti. A questo si aggiungono ulteriori ritardi nel completare la post-produzione, che hanno contribuito a convincere Netflix a rinunciare al progetto.

Scritto e diretto da Matt Charman (sceneggiatore de Il ponte delle spie), il film vedeva nel cast anche Molly Parker, Omari Hardwick, Sydney Lemmon, John Ortiz, Paul Guilfoyle. Questa la descrizione disponibile della trama:

La storia segue le vicende di Sara Morse (Berry) a un anno dalla misteriosa scomparsa di suo marito dalla fattoria di famiglia. Quando scopre uno strano oggetto extra-terrestre sotto casa, Sara e i suoi figli si imbarcano in una corsa per trovare il loro caro e, cosa ancora più importante, la verità.

Halle Berry ha partecipato già a un film Netflix, ovvero Bruised – lottare per vivere, e presto sarà nel film The Union accanto a Mark Wahlberg e J.K. Simmons, sempre in uscita su Netflix.

