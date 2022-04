Se non è il raid vichingo di un villaggio con centinaia di comparse, controfigure, cavalli, mucche, polli, oche e bambini, allora c’è la tempesta notturna su una nave vichinga, o un combattimento in un vulcano tra due protagonisti nudi. Voglio dire… non c’è stato nulla di semplice nella realizzazione di questo film. È stato semplicemente difficile. […] Abbiamo dovuto aggiungere i genitali digitalmente, perché gli attori indossavano dei tanga anziché essere completamente nudi. Nessuno voleva che venissero accidentalmente tagliati i loro gioielli! Quindi abbiamo dovuto aggiungere un po’ di genitali in digitale per alcune inquadrature, in modo che non sembrassero delle bambole di Ken. Bisogna fare le cose in maniera realistica, quindi sono sicuro che hanno fatto delle scansioni 3D complete di Alex. Sono da qualche parte!

La produzione diè stata epica tanto quanto il film stesso. Lo racconta il regista, qui al suo terzo lungometraggio, in una lunga intervista sull’ Hollywood Reporter . Eggers ha parlato delle sfide di girare il blockbuster tra la terra e il mare, con animali sul set e addirittura un combattimento in un vulcano tra due dei protagonisti… nudi.

Anche la co-protagonista Anya Taylor-Joy ha commentato l’intensità delle riprese, spiegando in un’intervista con Variety di aver deciso di “accettare” la realtà delle cose, in particolare un giorno in cui girarono una scena nel fango:

Non mi lamento mai, davvero. C’è stato un giorno nel quale il fango ha raggiunto le mie ginocchia congelandosi completamente. Sostanzialmente ho bisbigliato un “non è che potremmo girare la scena?” e Robert ha risposto: “Oh, Anya sta chiedendo se possiamo iniziare a girare… dovremmo iniziare!” Alla fine ce l’abbiamo fatta, quella scena è nel film ed è fantastica. Solitamente non vedo i video dietro le quinte delle cose che giro, ma un mio amico mi ha mandato un backstage di questo film e in esso si vede come avessi costantemente il sorriso stampato sulla faccia. Mi è piaciuto tantissimo girare questo film, adoro spingermi oltre i miei limiti in questo modo.

Robert Eggers explained why he had to add CGI genitals to Alexander Skarsgård's naked Viking fight in #TheNorthman pic.twitter.com/eLRFzIJZiP — The Hollywood Reporter (@THR) April 21, 2022

