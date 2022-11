The Rock fece togliere i riferimenti a Black Adam da Shazam: attriti in vista con Peter Safran?

Grazie alle attività stampa organizzate dalla Warner per Black Adam, abbiamo capito in maniera molto chiara che The Rock e la sua casa di produzione, la Seven Bucks, saranno una colonna portante del futuro del DC Universe. DC Universe che, tramite la neonata divisione DC Studios, sarà supervisionato da James Gunn e Peter Safran. Gunn e Safran saranno co-presidenti e co-amministratori delegati dell’etichetta che rimpiazzerà la DC Films (che era guidata da Walter Hamada, che ha da poco lasciato i suoi incarichi) e si occuperà della realizzazione di film, serie tv e animazione utilizzando le proprietà intellettuali della DC.

Quello di Safran è un nome di un certo peso nell’economia – nel senso più stretto del termine – delle attività della major. Oltre ad aver prodotto cinecomic di grande successo come Shazam! e, soprattutto, Aquaman, Peter Safran è responsabile, insieme a James Wan, del Conjuring Universe, una macchina da soldi che con gli otto film usciti finora ha portato nelle case dello studio 2.10 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulativo di soli 179.5 milioni di dollari (fonte: the numbers). Un nome di peso che, secondo quanto riportato dal report pubblicato da The Wrap qualche giorno fa, potrebbe scontrarsi con quello, altrettanto pesante, di The Rock. Che, a quanto pare, non sarebbe un grande fan della pellicola di Shazam! interpretata da Zachary Levi, fattore, questo, decisamente paradossale considerato quanto siano in realtà collegati a doppia mandata questi due personaggi nei fumetti della DC Comics.

The Wrap ipotizza che, con James Gunn e Peter Safran a guida del DC Universe, un “conflitto” con The Rock sia inevitabile data la volontà dell’ex wrestler di distanziarsi il più possibile dal progetto con Levi (che, lo ricordiamo, avrà presto un seguito). Non a caso, quasi ogni riferimento a Teth-Adam è stato completamente rimosso dal primi Shazam! proprio per volere di Dwayne Johnson. Parliamo, nello specifico, della scena eliminata che trovate qua sotto in cui Billy Batson e i suoi fratelli si siedono nella stanza dei troni. Uno di essi, quello di Black Adam appunto, appare chiaramente vacante.

Un insider avrebbe rivelato a The Wrap che:

Safran ha la necessità di conquistare tutti gli altri filmmaker. E il disprezzo sottilmente velato di Dwayne Johnson per Shazam significa, probabilmente, che non sta amando particolarmente l’idea che il tizio che produce i film di Shazam sia adesso il suo capo. Safran è una persona molto diplomatica quindi penso che ce la farà, ma non sarà facile.

Effettivamente, in Shazam! un riferimento a Black Adam c’è, lo trovate nel segmento qua sotto, quello in cui si parla dell’utilizzo catastrofico dei suoi poteri fatto da uno dei campioni che ha portato allo scatenarsi sulla Terra dei Sette peccati Capitali.

Una catastrofe, questa, che non viene minimamente affrontata da Black Adam.

