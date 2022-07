The Rock su Henry Cavill: “È il Superman della nostra generazione”

The Rock è stato uno dei protagonisti al Comic-Con di San Diego, occasione durante la quale ha potuto parlare del suo Black Adam regalando anche un nuovo trailer mostrato al panel della Warner Bros / DC Comics (LO TROVATE IN QUESTA PAGINA).

Un panel, quello della DC Comics / Warner Bros, parzialmente deludente perché da una parte, con l’eccezione di Black Adam e di Shazam! Furia degli dei (GUARDA IL NUOVO TRAILER), è stato alquanto misero di novità sostanziali, specie se paragonato alla valanga di annunci fatti dai Marvel Studios e dall’ingente quantitativo di talent che lo studio ha portato nella Sala H, un po’ perché il rumour più discusso, quello della presenza a sorpresa di Henry Cavill, è stato smentito dai fatti.

Però di Henry Cavill si è comunque discusso e, a farlo, è stato proprio The Rock sulla press-line del panel Warner. Intervistato da Comic Book, The Rock non si è sbilanciato in alcun modo sul possibile ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, limitandosi a esprimere tutta la sua ammirazione nei confronti del collega:

Ti posso dire questo. Henry è un amico ed è un Superman fenomenale. È un Superman fenomenale e Henry Cavill è il Superman della nostra generazione, con rispetto parlando di tutti gli altri Superman del passato. Ogni volta che ci vediamo ci beviamo una tequila insieme e mi ritrovo a dire “Questo ragazzo è Superman!”. La mia socia in affari di vecchia data è da sempre una strenue sostenitrice di Henry Cavill e della sua carriera, da molto, molto tempo.

Mesi fa, intervistato a margine dell’arrivo di una serie d’immagini inedite dal backstage della pellicola, The Rock si era detto sicuro che, prima o poi, il suo Black Adam si scontrerà con Superman:

Per quel che mi riguarda, avremo a che fare, un giorno con uno scontro fra Black Adam e Superman. Non so da chi sarà interpretato Superman. E va bene. Non ho bisogno di saperlo ora. Ma sono sicuro di sapere che prima o poi lo scontro ci sarà.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

Trovate tutte le informazioni su Black Adam nella nostra scheda del film!

FONTE: Comic Book su YouTube