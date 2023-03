The Rock pubblica il video dell’incontro con Brendan Fraser agli Oscar 2023: “Congratulazioni, fratello”

The Rock ha pubblicato su Instagram un video tratto dall’edizione degli Oscar 2023, in cui mostra il suo ricongiungimento con Brendan Fraser, suo collega in La mummia – Il ritorno 22 anni fa.

Ecco il post dell’attore:

Bellissimo momento per chiudere un cerchio con il mio amico di vecchia data Brendan Fraser e i suoi figli. Il mio primo film a Hollywood fu La mummia – Il ritorno, con protagonista Brendan. Molti critici e cinici scommisero contro di me all’epoca, ma Brendan mi accolse a braccia aperta e fu di grande sostegno. Non dimentico mai le persone gentili. Ora, dopo tanti anni, Brendan ha vinto il suo Oscar come MIGLIOR ATTORE in “The Whale” e io sono diventato famoso per aver indossato un marsupio. Congratulazioni, fratello… goditi i fiori.

