Dopo l’infortunio al gomito, The Rock è già tornato sul set di The Smashing Machine, film targato A24 che racconta la vita del leggendario lottatore dell’MMA Mark Kerr.

L’attore ha confermato di aver avuto una borsite e che ora è in via di guarigione. “Ho affrontato di peggio, come al solito ho lasciato che mi guidassero il dolore… e la tequila. Si torna al lavoro“.

The Smashing Machine con The Rock non ha ancora una data d’uscita.

