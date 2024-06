The Rock si è infornato sul set di The Smashing Machine, film targato A24 che racconta la vita del leggendario lottatore dell’MMA Mark Kerr, i suoi alti, le sue vittorie e amori e la sua lotta alla dipendenza.

A comunicarlo è stato l’attore in un video su Instagram in cui si è mostrato ai suoi quasi 400 milioni di fan con un rigonfiamento al gomito.

“Mi sembra di avere un melone sul gomito. Sono stato pestato un bel po’ oggi sul set” ha aggiunto, ricordando i consigli del padre, il wrestler Rocky Johnson. “Mi diceva sempre che un giorno senza dolore è come un giorno senza sole“.

Al momento non è chiaro per quanto la produzione sarà in pausa, ma prima serviranno degli accertamenti: “C’è molto liquido, vedremo cosa fare. Devo farlo togliere prima di farmi una risonanza“.

Ha poi chiesto dei consigli alla sua utenza:

Mi sono già infortunato in passato… ma se avete qualche consiglio su degli ottimi anti-infiammatori, fatemi sapere.

Poi ha mostrato alcuni farmaci prima di afferrare una bottiglia della sua Tequila Teremana: “Li ho provati tutti, questa è il mio anti-infiammatorio preferito. Alla salute e alla salute di quei cazz* di meloni sul gomito. Mi sembra di stare già meglio“.

In effetti nei commenti si è fatto avanti un chirurgo che ha spiegato:

Sembra che tu abbia una borsite all’olecrano, capita spesso ai miei pazienti. La cosa migliore da fare inizialmente è fasciare la zona, applicare ghiaccio e prendere anti-infiammatori. Eviterei di drenare il liquido perché tende a riformarsi e ad aumentare i rischi di infezione. Ci vorranno settimane per farlo sparire, ma si dovrebbe risolvere a meno che non si causino altri traumi all’area, aggravando la situazione.

The Smashing Machine con The Rock non ha ancora una data d’uscita.

