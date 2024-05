TikTok non ha apprezzato la campagna marketing per The Strangers: Capitolo 1, la prima parte della trilogia horror in arrivo il 10 luglio e interpretata da Madelaine Petsch, l’attrice statunitense reduce dal successo di Riverdale, e da Froy Gutierrez (Cruel Summer, Teen Wolf).

In seguito a una diretta inquietante sul noto social, la compagnia si è trovata infatti con l’account temporaneamente bannato.

Martedì sera, il profilo ufficiale dello studio ha avviato una diretta TikTok in cui una persona con il volto coperto da una maschera (la stessa del film) se ne stava in silenzio con in mano un coltello e un cartello che – citando il film – recitava “Tamara è qui?”.

I commenti sono stati decisamente poco positivi, con molti utenti che, inquietati e spaventati, chiedevano di smetterla e di interrompere la trasmissione.

TikTok ha quindi proceduto a interrompere la diretta e a bannare temporaneamente l’account della Lionsgate per i suoi contenuti che volevano le linee guida del social:

Non permettiamo che sulla nostra piattaforma siano mostrate o promosse attività o sfide pericolose. Questo include scommesse, giochi, trucchi, uso inappropriato di strumenti pericolosi, inserimento di sostanze dannose per la salute o attività simili che possono portare da seri danni per la salute.

Ecco uno screen della diretta:

In questo primo capitolo una giovane coppia, dopo un inaspettato guasto all’auto, è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato situato in una città inquietante. La loro permanenza viene sconvolta dall’arrivo di tre sconosciuti che li terrorizzano agendo senza pietà.

