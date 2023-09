Tramite Entertainment Weekly sono approdate in rete delle nuove immagini di The Toxic Avenger, reboot dell’ iconico film targato Troma.

Nelle foto troviamo Peter Dinklage, protagonista del film, ma anche Kevin Bacon, Yana Blajeva, Jacob Tremblay e un inquietante Elijah Wood:

Il film è prodotto dalla Legendary Pictures ed ha per protagonista Peter Dinklage.

Nel cast del progetto troveremo anche Jonny Coyne (Ma Rainey’s Black Bottom), Sarah Niles (I May Destroy You), Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis. Alla regia Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Al momento la pellicola non ha ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Il film originale, con protagonista Mitch Cohen, è uscito nel 1984. Ecco la sinossi:

La vita del secchione Melvin cambia per sempre quando cade in un bidone di rifiuti tossici, trasformandosi in vendicatore contro i suoi tormentatori in perfetto stile Troma.

Cosa ne pensate del reboot di The Toxic Avenger? Lasciate un commento!

Classifiche consigliate