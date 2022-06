Mancano circa tre settimane all’uscita, in esclusiva cinematografica, di Thor: Love and Thunder, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios diretto da Taika Waititi.

Le prevendite dei biglietti del film sono partite un paio di giorni fa e, in questo articolo di BadTaste, potete trovare tutti i dettagli della proiezione evento che si terrà, come da prassi, ad Arcadia cinema il prossimo 6 luglio.

Chiaramente, nel momento in cui Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale, seguiremo con attenzione il box-office del lungometraggio. Il capitolo precedente, Ragnarok, ottenne un box office globale da 854 milioni (a fronte di un budget stimato di circa 180) e sarà molto interessante constatare se Love and Thunder raggiungerà un risultato analogo, superiore o inferiore rispetto al terzo film del franchise “solitario” dedicato al Dio del Tuono.

Intanto, chiacchierando con Fandango, Taika Waititi ha svelato di non aver ancora pensato alla possibilità di realizzare anche un Thor 5. Queste le parole del filmmaker:

Non ho pensato a questo film come alla parte centrale di una nuova trilogia fondamentalmente perché ogni volta che faccio un film penso “Non lo farò di nuovo” perché sono pellicole davvero complicate da fare. Vale per tutti i film e al momento ne ho fatti otto. Otto volte in cui ho detto “Adesso basta, mi sono divertito fin qua”. E poi vengo di nuovo attirato dai dollari. Mi attirano con i loro biscottini… e con gli Oscar.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

