Tilda Swinton sull’Oscar a Everything Everywhere All At Once: “È un nuovo mondo”

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All At Once, come abbiamo visto, si è aggiudicato ben sette statuette durante la notte degli Oscar, tra cui il premio per il miglior film.

In occasione di una conferenza alla SXSW, Tilda Swinton ha commentato la vittoria del film:

È un nuovo mondo. Abbiamo trascorso troppo tempo a dire che gli Oscar non hanno importanza.

Ha poi aggiunto che è rincuorante veder premiato un film così originale e ha sottolineato che, in generale, ha delle riserve sull’idea che vadano premiati “i migliori”:

Credo che tutta la cosa del “migliore” non sia d’aiuto a nessuno.

Fonte: THR