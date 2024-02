Dopo Beetlejuice Beetlejuice, Tim Burton sta già pensando al prossimo film.

Secondo quanto riporta Deadline, infatti, il regista dirigerà Attack of the Fifty Foot Woman per la Warner Bros: si tratta di una reinvenzione dell’omonimo B-movie cult fantascientifico del 1958 diretto da Nathan Juran. Alla sceneggiatura ci sarà Gillian Flynn, autrice della sceneggiatura di Gone Girl – L’amore bugiardo e della serie tv Sharp Objects.

La storia del film originale ruota attorno a Nancy Archer, una casalinga americana tradita dal marito e alcolizzata che incontra un UFO e, colpita da un raggio emesso dalla sua astronave, diventa alta quindici metri e inizia a vendicarsi…

Burton, lo ricordiamo, ha un debole per la fantascienza anni cinquanta e nel 1996 ha diretto Mars Attacks!, film ispirato a un gioco di carte nel quale comparivano stelle del calibro di Jack Nicholson, Annette Bening, Natalie Portman, Danny DeVito, Michael J. Fox.

