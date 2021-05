Il rapporto tra la Warner Bros e Timothée Chalamet, dopo Dune , si solidifica: l’attore nominato all’Oscar per Chiamami col tuo nome è stato infatti scelto dalla major per interpretare il protagonista di Wonka, il film originale basato sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo. Nulla sappiamo sulla trama, se non che sarà incentrata sulle origini dell’iconico e bislacco personaggio.

Da tempo si vociferava che la Warner stesse puntando su Timothée Chalamet per la parte (l’altro nome che circolava era quello di Tom Holland). In precedenza, nel mirino dello studio c’erano attori come Ryan Gosling, Donald Glover e Ezra Miller, ma anche in quel caso si trattava di nomi semplicemente presi in considerazione. Cinque anni dopo l’annuncio del film, ora ha una data d’uscita (il 17 marzo del 2023) e con la scelta del protagonista lo sviluppo del progetto può finalmente accelerare.

La Warner Bros realizzerà la pellicola insieme allo storico produttore della saga di Harry Potter e relativi prequel, Animali Fantastici, e dei lungometraggi dell’orso Paddington, ovvero David Heyman. Paul King (Paddington) dirigerà il film su una sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle). È la terza volta che la Warner lavora su una storia di Wonka: ricordiamo infatti il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, con Gene Wilder, e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton del 2005, con Johnny Depp.

Vi ricordiamo che, in aggiunta a questo nuovo Willy Wonka, gli eredi Roald Dahl hanno siglato un accordo da un miliardo di dollari con Netflix per dei nuovi adattamenti filmici e seriali delle storie dell’autore che si aggiunge all’annuncio di una nuova serie TV ispirata a La fabbrica di cioccolato diretta, scritta e prodotta da Taika Waititi.

Fonte: Deadline