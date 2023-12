Timothée Chalamet ha parlato con GamesRadar+ di Wonka, il film di Paul King in arrivo il 14 dicembre, ammettendo di aver avuto inizialmente delle riserve.

I dubbi dell’attore si sono dissipiato subito:

Come molte persone, quando ci sono dei remake mi sento molto protettivo nei confronti dei personaggi originali e delle versioni più amatE. Sei un po’ accigliato per lo scetticismo quando ti chiedi se si tratta di una storia degna di essere raccontata o di un cinico modo per spillare soldi. Ma quando ho letto le prime tre pagine della sceneggiatura, c’era la canzone “Hat Full of Dreams”. Non c’era musica ovviamente, ma il testo era così brillante. Riguardava questo giovane Willy, che non era assolutamente la versione pazza, cinica, con il cervello fritto che vediamo negli altri film, ma piuttosto un ragazzo speranzoso, giovane, ambizioso, forse un po’ ingenuo, che non accetta un no come risposta. L’ho trovato bellissimo.