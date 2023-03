Fra il 2001 e il 2022, Todd Field ha realizzato solo tre, acclamati film: In the bedroom, Little Children e il più recente Tár.

Ma nonostante l’acclamazione critica ricevuta da Tár – e le relative nomination agli Oscar – Todd Field ha rivelato in un’intervista che questo potrebbe essere il suo ultimo film come regista.

L’autore spiega:

Fare un film, a prescindere dalla portata dello stesso, è sempre una sfida. Non è per i deboli di cuore […] Mi ci vuole un notevole sforzo per fare un film. Non so se ne farò mai un altro.

Quando gli viene chiesto di specificare se Tár possa dunque essere considerato come il suo ultimo lavoro come regista, Todd Field dice:

Sì, penso di sì. Non ci avevo pensato prima d’ora. È altamente probabile.

Di fronte alla domanda “Potresti cambiare idea dopo aver trascorso del tempo a riprenderti da Tár?” aggiunge:

Suppongo sia possibile. Spero sia possibile.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Todd Field su Tár? Lasciate un commento!

CONTE: Cinema Scope

Classifiche consigliate