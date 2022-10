Tom Felton su Daniel Radcliffe: “È come un fratello per me”

Da diversi giorni, come vi abbiamo raccontato, è disponibile Senza la bacchetta: Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, l’autobiografia di Tom Felton.

L’attore di Harry Potter ha promosso il suo libro in una recente intervista, parlando del rapporto con Daniel Radcliffe, il protagonista della saga tratta dai libri di J.K. Rowling.

Pur non vedendolo quanto vorrebbe, Felton ha ammesso di avere ottimi rapporti con il collega:

Gli voglio molto bene. Non lo vedo quanto vorrei, cosa che vale un po’ per tutti noi, ma è come un fratello per me, decisamente. Provo un profondo rispetto nei suoi confronti.

È stato molto importante per me, ripensando al passato, che abbia dimostrato così tanto entusiasmo e professionalità. Avrebbe potuto deragliare in tutti quegli anni, ma sul set è sempre stato disposto a dare il meglio e a essere collaborativo. Credo abbia imparato come ho fatto io: dagli attori che ci circondavano.