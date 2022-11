Ospite del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Tom Felton ha raccontato i retroscena del suo disastroso provino per il film Hitchcock, biopic del 2012 con Anthony Hopkins nei panni del grande regista inglese (LEGGI LA RECENSIONE).

Ecco cosa è accaduto:

Ho ricevuto i copioni all’ultimo minuto. Sapevo di non essere adatto al ruolo. Non avevo mai visto Psycho e il film parlava della realizzazione di Psycho. Non sapevo nulla di particolare, ma sapevo di non essere adatto a questo ruolo. Molto raramente mi è capitato di chiamare il mio agente prima di andare a un’audizione e dirgli: “Non credo proprio che questo sia adatto a me“, ma in quell’occasione l’ho fatto. E lui mi ha detto: “Vai, fatti vedere, dimostra di conoscere il lavoro e vai avanti“. E sì, Anna Faris mi ha sussurrato: “È lì dentro!”. […] Mi sono seduto di fronte a Sir Anthony Hopkins, e lui ha capito subito che non sapevo cosa stavo facendo, e ha deciso di improvvisare. Ha detto: “Buttiamo giù la scena e proviamo l’acqua con i personaggi“. E io ho continuato a farfugliare i peggiori tre minuti di improvvisazione con un terribile accento americano mai visto prima. E lui ha avuto un modo molto grazioso di dire “vattene”.

Nella medesima occasione, l’attore ha anche commentato i rumors secondo cui sarebbe stato in lizza per interpretare il protagonista di Solo, ruolo poi affidato a Alden Ehrenreich. “Assolutamente no”, la risposta di Felton alla domanda se avesse fatto un provino per la parte.

Infine, Horowitz gli chiede se sarebbe disponibile a riprendere i panni di Draco Malfoy, personaggio interpretato nella saga di Harry Potter. La risposta è decisamente positiva:

Lo prenderei sicuramente in considerazione. Onestamente non credo che si tratti di una questione di “tutto o niente” Se continueranno a fare altri film o show nel mondo dei maghi, sarei felice di apparire come comparsa sullo sfondo. Per quanto mi piacerebbe interpretare di nuovo Draco Malfoy mi piacerebbe comunque far parte di questo mondo, sarebbe già abbastanza bello.

