Tom Felton era invidioso del rapporto tra Gary Oldman e Daniel Radcliffe sul set di Harry Potter

In Senza la bacchetta: Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, l’autobiografia di Tom Felton, l’interprete di Draco Malfoy nei film di Harry Potter ha parlato di Gary Oldman non solo per raccontare una sua gaffe, ma anche in virtù del rapporto con Daniel Radcliffe.

Felton ha ammesso di esser stato molto invidioso del legame che univa i suoi colleghi:

Proprio come Sirius era diventato una figura paterna per Harry, sentivo che Gary era diventato un’ispirazione per Daniel, aiutandolo a farsi strada nel percorso intricato della crescita sotto i riflettori e anche con la recitazione. Mi sembrava che condividessero lo stesso tipo di senso dell’umorismo e il medesimo approccio al resto del cast e della troupe. Credo che alcuni di noi – me incluso – fossero un po’ invidiosi di quel legame. Cominciava a essere evidente, in parte grazie all’influenza di Gary, quanto Dan stesse iniziando a conoscere il cinema meglio di noi. Chi meglio avere al fianco se non Gary Oldman?

