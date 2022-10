Tom Felton parla della sua autobiografia e di J.K. Rowling tra gratitudine e divergenza di opinioni

In occasione dell’uscita della sua autobiografia Senza la bacchetta: Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, Tom Felton ha affrontato una serie di argomenti, tra cui il suo rapporto con J.K. Rowling.

Sono due anni che la scrittrice finisce ripetutamente in polverone mediatici a causa delle sue posizioni sull’identità di genere, così l’Independent ha chiesto un commento all’attore:

Prima di tutto, non conosco abbastanza dettagli su tutto ciò che è stato detto. Il mio cane mi porta via fin troppo tempo per dedicarmi a certe questioni. Comunque, la cosa scontata da dire è che sono pro-scelta, pro-discussione e pro-diritti umani in tutto e per tutto, e pro-amore. Non ho tempo per tutto ciò che non rispetti queste basi.