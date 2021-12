Ricorderete che, prima dell’inizio della pandemia, due blockbuster di alto profilo come Matrix Resurrections con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss e Venom: la furia di Carnage ( LEGGI LA RECENSIONE ) conerano in lavorazione in quel di San Francisco.

E proprio per questo, così come raccontato da Jessica Henwick, Bugs in Matrix Resurrections, si sarebbero create le condizioni perfette per far sì che lo stesso Tom Hardy avesse un cammeo nel kolossal di Lana Wachowski.

L’attrice ha raccontato a Den of Geek quanto segue:

Stavamo girando a San Francisco negli stessi giorni di Venom 2 e ho incontrato Tom Hardy. In una delle scene, ci siamo io e Tom Hardy che corriamo sullo sfondo. Sono molto curiosa di scoprire se sia finita nel montaggio finale.

Chiaramente, qualora la risposta al dubbio fosse affermativa, si tratterebbe di un passaggio difficile da vedere al cinema e infatti la stessa Henwick aggiunge:

Non vedo l’ora di avere una copia digitale del film perché sono sullo sfondo di qualche scena nei miei panni.

L’attrice era solita andare spesso sul set anche nei giorni in cui non doveva lavorare solo per il piacere di osservare Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in azione:

Se qualcuno dovesse fare uno zoom potrebbe pensare “Aspetta. Ma non è Bugs quella sullo sfondo, che corre in mezzo al caos?”.

Non è la prima volta che ci capita di accostare il cinecomic con Tom Hardy e il quarto Matrix. A ottobre abbiamo infatti riportato le parole di Christopher Kusiak, il location manager di Venom: la furia di Carnage relative al fatto che proprio la lavorazione del film di Lana Wachowski – che si era impadronita di gran parte della downtown di San Francisco – aveva finito per influenzare le scelte circa le location di Venom 2 che anzi, in alcuni passaggi, ci fa vedere proprio i veri elicotteri che, nel mentre, la Warner stava impiegando per le riprese di Matrix Resurrections (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Certo è che, anche alla luce della scena post-crediti di Venom: la furia di Carnage, la domanda da porsi è “Quanti saranno i cammei cinematografici di Tom Hardy nei prossimi giorni?”.

Staremo a vedere…

Matrix Resurrections, il film di Lana Wachowski con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di ritorno nei panni di Neo e Trinity, sarà nei cinema americani dal 22 dicembre, in day-and-date con il debutto streaming su HBO Max. In Italia arriverà nei cinema a partire dal primo gennaio.

Trovate tutte le informazioni sull’attesissimo film nella nostra scheda del film.