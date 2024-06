In The Bikeriders, nuovo film di Jeff Nichols in arrivo il 19 giugno (GUARDA IL TRAILER), Tom Hardy interpreta Johnny, membro di un club di motociclisti negli anni ’60. Il suo personaggio presenta diversi tatuaggi, alcuni appartenenti all’attore stesso, a cui, in un’intervista con CB, è stato chiesto se gli assegna nuovi significati a secondo di chi veste i panni. Ecco la sua risposta:

No, non ci ho nemmeno pensato. Ma il fatto è che quel tatuaggio ora appartiene a quel personaggio. A quel punto diventa complicato. Quindi penso che questo appartenga a Eddie Brock [Venom]… e poi Tommy Conlon in Warrior ne possiede altri. Johnny [di The Bikeriders] è il proprietario di questo. Li presto a questi personaggi, ma poi devo coprirli con altre cose. Cerco di non passare tanto tempo nella sessione di trucco.

Il ricco cast del film comprende anche Austin Butler, Jodie Comer, Mike Faist e Norman Reedus. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Tom Hardy? Lasciate un commento!

