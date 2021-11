Spider-Man: No Way Home

GQ ha dedicato un editoriale a, che il 15 dicembre vedremo in

Nel corso dell’articolo si parla del fatto che l’attore sia stato costretto a girare il nuovo film di Spider-Man: No Way Home ad Atlanta appena tre giorni dopo la fine delle riprese di Uncharted a Berlino. Nonostante questo, girare il cinecomic è stato a quanto pare meno impegnativo:

Non mi sono mai reso conto di quanto sia fortunato per il fatto che Spider-Man indossi una maschera, perché quando se ne va in giro è tutto digitale. In Uncharted ero solo io con pantaloni militari e pullover. Quel film mi ha distrutto.

