sono il primo premio a prendere provvedimenti precisi ed espliciti nel regolamento dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock avvenuto durante la Notte degli Oscar.

Venerdì è stato annunciato che l’annuncio delle nomination ai prestigiosi premi teatrali è stato rinviato di una settimana (dal 3 al 9 maggio), ampliando anche il periodo di eleggibilità degli spettacoli (dal 28 aprile al 4 maggio), in parte per assicurarsi che tutti i giurati possano vedere gli spettacoli dopo i ritardi dovuti al Covid negli ultimi mesi.

Ma nel frattempo, come segnala NBC News, è stato aggiornato il regolamento dei Tony per includere l’implementazione di una politica di “non violenza” durante la cerimonia, che si terrà a giugno.

Nella sezione FAQ dell’email inviata dall’organizzazione si parla del fatto che “l’evento segue una politica contro la violenza”, e che “nel caso vi siano incidenti, l’autore verrà rimosso dall’evento immediatamente”.

Molti hanno criticato gli Oscar per non aver cacciato immediatamente Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock avvenuto in mondovisione, ma i produttori hanno spiegato che nonostante si sia discusso della possibilità (con l’eventualità che la polizia di Los Angeles intervenisse), si è preferito evitare ulteriori tensioni, anche perché il regolamento non prevedeva scenari simili e quindi non vi erano precise indicazioni su come intervenire.

Successivamente, come noto, Will Smith si è dimesso dall’Academy e l’Academy stessa lo ha bandito da tutti i suoi eventi (Oscar inclusi) per dieci anni.