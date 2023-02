Top Gun 3: per il produttore Jerry Bruckheimer non è ancora il momento di parlarne

Il cast e i produttori di Top Gun: Maverick parlano di un ipotetico Top Gun 3 a cadenza decisamente molto regolare perché, dato il successo critico e commerciale ottenuto dal lungometraggio di Joseph Kosinski, è inevitabile che accada.

Fatto, questo, che si è verificato anche di recente nel momento in cui Variety ha intercettato il produttore Jerry Bruckheimer a margine dell’Oscar Luncheon. Ricordiamo infatti che Maverick è candidato in ben sei categorie degli Oscar, tra le quali quella per il Miglior film.

L’inviato del magazine, impiegando come gancio il fatto che poco tempo prima Bruckheimer gli aveva spiegato di non aver ancora parlato di Top Gun 3 con Tom Cruise, chiede al produttore se, dato che anche l’interprete di Maverick si trova agli Oscar Luncheon, abbia sfruttato l’occasione per discutere con lui del terzo capitolo.

Il celebre mogul ribadisce di non averlo fatto perché, per il momento, si “limitano a godere tutto quello che sta accadendo con questo film”.

Non ho idea se si farà! Ci abbiamo messo 35 anni per fare questo, quindi…

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola con Tom Cruise nella nostra scheda. A seguire trovate la sinossi ufficiale:

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo Top Gun? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Variety