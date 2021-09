Tramite le storie di Instagram il regista Steven Caple Jr. ha svelato un nuovo logo di(da noi Transformers: Il risveglio), settimo film del franchise cinematografico.

L’immagine potrebbe essere un riferimento alla serie televisiva degli anni ’90 Transformers: Beast Wars e alla correlata serie di giocattoli (Biocombat) che introducevano dei Transformers più “organici”.

Potete vedere il semplice logo qua sotto:

Le riprese sono in corso presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada.

Alla regia troviamo il regista di Creed 2, Steven Caple Jr, che dirigerà il progetto per i prossimi mesi in vista di una data d’uscita fissata al 24 giugno 2022. Tra le fonti di ispirazione, la serie animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (Beast Wars – Transformers), andata in onda in Italia tra il 1997 e il 2000.

La pellicola sarà ambientata in parte a Brooklyn, a New York, e poi anche in Perù. tra i doppiatori anche Ron Perlman, che sarà Optimus Primal. Peter Cullen sarà ancora una volta Optimus Prime.

Di recente la Paramount Pictures ha messo in cantiere un altro film dei Transformers coinvolgendo lo sceneggiatore Marco Ramirez, creatore della serie della serie Marvel/Netflix The Defenders, mentre Angel Manuel Soto (Charm City Kings) si occuperà della regia.

Cosa ne pensate di questo logo? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Collider