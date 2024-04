Jeff Bridges ha confermato che sarà nel cast di Tron: Ares, terzo capitolo della saga della Disney le cui riprese sono in corso.

L’attore ha dato la notizia qualche giorno fa durante il podcast di Film Comment, spiegando:

Sabato andrò a lavorare al terzo film della storia di Tron, sono entusiasta. È fantastico. Jared Leto è il protagonista di questo terzo film, e sono ansioso di lavorare con lui perché ammiro molto il suo lavoro.

La Disney ha poi confermato la sua presenza sul set:

Jeff Bridges returns to the grid. #TronAres pic.twitter.com/Ib5tnazwHT — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) April 29, 2024

Bridges, apparso nel film originale del 1982, ha poi interpretato Kevin Flynn nel 2010 in Tron: Legacy. All’epoca era stata sperimentata la tecnologia del de-aging digitale per alcune sequenze in cui Bridges interpretava il suo giovane avatar, ma all’epoca l’attore si disse insoddisfatto del risultato.

La trama di Tron: Ares dovrebbe raccontare l’arrivo di Ares, un programma senziente che “straborda” nel mondo reale, impreparato ad accoglierlo. Jared Leto sarà la manifestazione umana di tale programma.

Alla regia Joachim Rønning, su uno script di Jesse Wigutow e Jack Thorne. Nel cast Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson, Sarah Desjardins e Jeff Bridges.

Tron: Ares uscirà al cinema il 10 ottobre 2025.

