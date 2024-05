Il 29 aprile, la Disney annunciava che Jeff Bridges era pronto a tornare nei panni di Kevin Flynn in TRON: Ares, terzo film della saga cominciata nel 1982 col film scritto e diretto da Steven Lisberger.

In realtà però, qualche giorno prima, proprio Jeff Bridges aveva ricordato l’esperienza avuta con TRON: Legacy in materia di ringiovanimento digitale permettendosi una battuta in merito. Considerato che il ringiovanimento digitale presta ancora il fianco a svariate critiche, nei giorni in cui TRON: Legacy arrivava nelle sale si trattava di una tecnologia anche più acerba, motivo per cui l’attore racconta divertito:

Ho lavorato a Tron 2, Tron Legacy, dove dovevamo mettere tutti questi puntini sul viso e robe del genere. Probabilmente è una tecnologia tutta superata. Dovevo riapparire giovane e come un altro personaggio, ma il personaggio sarebbe stato creato digitalmente. Penso si trattasse di ringiovanimento, ma non mi è piaciuto l’effetto finale. Avevo l’impressione di assomigliare più a Bill Maher che a me stesso. Era piuttosto bizzarro.

La trama di Tron: Ares dovrebbe raccontare l’arrivo di Ares, un programma senziente che “straborda” nel mondo reale, impreparato ad accoglierlo. Jared Leto sarà la manifestazione umana di tale programma.

Alla regia Joachim Rønning, su uno script di Jesse Wigutow e Jack Thorne. Nel cast Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson, Sarah Desjardins e Jeff Bridges.

Tron: Ares uscirà al cinema il 10 ottobre 2025.

FONTE: The Film Comment

