Twilight: Jamie Campbell Bower era stato preso in considerazione per la parte di Edward

Jamie Campbell Bower, che ha interpretato Caius nella saga di Twilight, era stato preso in considerazione anche per la parte di Edward Cullen poi andata, come noto, a Robert Pattinson.

La star, che abbiamo visto di recente nei panni di Henry Creel / Uno / Vecna nella quarta stagione di Stranger Things, ne ha discusso durante la partecipazione all’Happy, sad, confused podcast, occasione in cui ha spiegato:

Erano molto interessati a farmi leggere la parte di Edward perché apprezzavano molto l’impegno che mettevo nei ruoli che interpretavo e volevano testarmi come questo e quello, ma, al tempo, non funzionò fondamentalmente perché tutto è avvenuto grossomodo quando Sweeney Todd stava per uscire, è grazie a quella pellicola che s’interessarono a me, ma tutto era così frenetico e movimentato al tempo, è stata una di quelle cose che non si sono mai concretizzate, ma poi, quando dovevano fare il secondo film, mi chiesero se fossi interessato a interpretare un cattivo, cosa che avrei davvero amato fare. Va anche detto che non fui memorabile nell’audizione per Edward.

Jamie Campbell Bower specifica anche che, più che un’audizione, quella per Twilight e la parte di Edward fu più una “conversazione”:

Il loro approccio era più in stile “Vorremmo davvero che Jamie si unisse e facesse parte del progetto, lo vediamo come potenziale Edward”, ma la cosa non funzionò. Poi, quando tornai per fare la lettura della parte di Caius, ero ancora molto giovane avevo circa diciannove anni… mi scordai le battute e, durante il provino, chiesi scusa. Ricordo che il mio agente al tempo mi telefonò per dirmi “L’audizione è andata bene, ma non chiedere mai scusa durante un provino”.

Vi ricordiamo che trovate tutte le informazioni su Stranger Things nella nostra scheda della serie Tv Netflix.

Cosa ne pensate di questo aneddoto su Twilight e Jamie Campbell Bower? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Happy Sad Confused podcast