Vi avevamo già annunciato in questo articolo che era in fase di sviluppo la scrittura di Twilight of the Dead, ultimo film del “padre” degli zombie George Romero. Il film, scritto da Paolo Zelati, Joe Knetter e Robert Lucas è basato su un trattamento che Romero stava scrivendo proprio con Zelati prima di morire.

Arriva nelle ultime ore la notizia che Twilight of the Dead ha trovato un produttore. Roundtable Entertainment ha infatti siglato un accordo per finanziare il film.

Sembra inoltre che Suzanne Romero, vedova di Romero, stia facendo dei colloqui per trovare il regista e che i casting sarebbero dovuti iniziare prima che scoppiasse lo sciopero degli attori. Nonostante questo momento di stallo, la squadra che lavora al film punta a iniziare le riprese entro fine 2023. Riprese che dovrebbero avere luogo a Porto Rico.

Suzanne Romero ha rilasciato un comunicato alla stampa dove dice:

Sono contenta di unire le forze con Roundtable per portare l’inquietante evoluzione dell’universo di Romero sullo schermo. Roundtable mi ha impressionato con il suo lungo e profondo amore per il lavoro di George. Penso possano avere la visione per produrre la versione migliore di questo film, che onori l’eredità di Romero. Non vedo l’ora di iniziare a girare!

Anche John Baldecchi, capo degli sceneggiatori di Roundtable ha commentato la notizia:

Siamo eccitati all’idea di lavorare con Suzanne, Paolo e Stephanie per realizzare l’episodio finale di questa serie epica. Si tratta del finale perfetto di una delle più grandi eredità horror di tutti i tempi, con un messaggio potente e senza tempo su quanto l’umanità sia la causa della propria distruzione, ancora e ancora.

