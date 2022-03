In occasione di una chiacchierata con SirusXM è tornata a parlare della saga die dell’aspetto “indipendente” del franchise, almeno per quanto riguarda il primo film, realizzato con budget molto passo e con attori poco celebri.

Ecco le parole dell’attrice:

Mi piace ricordarlo alla gente [che Twilight è un film indipendente] senza far sembrare che voglia sminuirlo del tipo: “Oh, non era nulla di che!”. Non è quello che intendo dire… semplicemente, era un progetto bizzarro, un film per adolescenti piuttosto marginale, non mi aspettavo che fosse accolto così e non pensavo che avremmo fatto un sequel.