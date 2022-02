Oltre a parlare di, nella sua intervista con GQ per promuovereha anche affrontato il capitolodella sua carriera.

L’attore ha parlato nello specifico del suo provino, come potete leggere a seguire:

[Dopo Harry Potter] ho cominciato a sviluppare un certo terrore assoluto per i provini, cosa che provano molti attori. Magari ero estremamente entusiasta per un progetto e poi il giorno del provino la mia sicurezza crollava a strapiombo. Mi è successa la stessa cosa la mattina del provino per Twilight.

Dormivo sulla poltrona nell’appartamento della mia agente, e di recente ho rivisto il nostro scambio via email. Dicevo: “Sto impazzendo, non voglio più andarci” e sotto c’era scritta la sua risposta: “Ok, cerca il Valium nel mio bagno“, non l’avevo mai preso prima.

Ricordo questa sensazione gloriosa mentre ero seduto sul retro del taxi con il finestrino spalancato pensando: “Wow, ecco cosa mi sono perso“. Al provino avevo questo tono distaccato e dall’aria assente, che forse è servito al personaggio.