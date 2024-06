Durante l’Hollywood Climate Summit (via THR) sono intervenuti alcuni membri del team di Twisters, film che funge da un aggiornamento della pellicola 1996 e segue alcuni cacciatori di tornado che si ritrovano a lottare per la loro vita mentre diverse trombe d’aria convergono sull’Oklahoma centrale. Il consulente tecnico Kevin Kelleher, che ha partecipato sia al film originale che a quello nuovo, ammette che dal punto di vista scientifico c’erano molte imprecisioni nel primo e spiega perché per il secondo sia stato fondamentale essere molto accurati. Ecco le sue parole:

Ora, 30 anni dopo [Twister], tutti hanno un cellulare. Le persone accesso a molti dei dati a cui abbiamo accesso noi, e hanno il radar, tutto. E se siete stati nel Midwest o vivete nel Midwest, sapete che tutti sono molto attenti alle condizioni meteorologiche. Quindi, se questa volta non riuscissimo [a essere accurati], sarebbe un bel problema. Non vogliamo che molte persone che conoscono l’argomento inizino a dire cose negative su [il film]. Ci saranno molti occhi puntati su questo film e spero davvero che riusciremo a farlo nel modo migliore possibile.

L’esperto riconosce tuttavia che c’è un po’ di abbellimento hollywoodiano nella trama e che in alcuni momenti si sfiora la fantascienza, mettendo anche in guardia gli spettatori dall’imitare i protagonisti: “È davvero pericoloso uscire e fare queste cose… non fatelo“.

Sean Waugh, consulente sui tornado, aggiunge:

Questa è un’opportunità davvero unica che abbiamo per condividere la vera scienza che sta dietro a molte di queste cose e dare l’esempio. Quando 30 anni fa uscì il film originale, i corsi di laurea in meteorologia in tutto il Paese triplicarono le iscrizioni per i 20 anni successivi. Da allora la tendenza è un po’ in calo, ma vi garantisco che vedremo la stessa cosa con questo film.

A proposito poi dell’attualità del tema:

Il cambiamento climatico è una cosa molto reale con cui tutti abbiamo a che fare e ne stiamo vedendo gli effetti in quella che consideriamo la Tornado Alley, ovvero la zona in cui si verificano prevalentemente molti tornado in tutti gli Stati Uniti. Alcuni suggeriscono che il fenomeno si stia espandendo. Mentre il numero totale non è cambiato molto, quello che stiamo vedendo è uno spostamento verso un minor numero di giorni totali, ma più giorni di attività quando si verificano. Quindi gli eventi stanno diventando più grandi e poi c’è una maggiore distanza tra di essi.

Twisters: la trama

Quest’estate, l’epico disaster movie torna con una corsa adrenalinica che vi farà rimanere aggrappati alla poltroncina davanti al grande schermo cinematografico e vi metterà in contatto diretto con una delle forze più stupefacenti e distruttive della natura.

Daisy Edgar-Jones è Kate Cooper, una ex cacciatrice di tornado tormentata da un devastante incontro con un tornado quando era studentessa universitaria e che ora studia i pattern delle tempeste al sicuro dietro uno schermo a New York City. Viene attirata nuovamente all’aperto dal suo amico Javi (Anthony Ramos), per testare un rivoluzionario nuovo sistema di tracciamento. Lì, incontrerà Tyler Owens (Glen Powell), affascinante e spericolata super-star dei social media che vive postando le sue imprese di inseguimento dei tornado con il suo team, e più pericolose sono, meglio è. Ma mentre la tempesta si intensifica, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e i team loro avversari si ritrovano sulla traiettoria di numerose celle tempestose che convergono sul centro dell’Oklahoma, e dovranno cercare di sopravvivere.

Nel cast anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney.

