Twisters, al cinema dal 17 luglio, funge da “aggiornamento” della pellicola del 1996 e segue alcuni cacciatori di tornado che si ritrovano a lottare per la loro vita mentre diverse trombe d’aria convergono sull’Oklahoma centrale. In un’intervista con CB, il regista del film originale, Jan de Bont, ha espresso le sue perplessità in merito alla nuova versione:

Penso che sia un po’ tardi. Penso che avrebbe dovuto essere realizzato 15 anni fa, perché allora si sarebbe potuto ancora fare questa combinazione di effetti visivi ed effetti speciali, mentre ora ci saranno molti più effetti visivi, ne sono sicuro. Ma si tratta di un’operazione efficace dal punto di vista dei costi. Ormai è tutto così diverso. Penso che il mio film sarebbe davvero difficile da rifare, e comunque perché si vuole rifarlo? Cosa si potrebbe migliorare? A volte bisogna anche lasciar perdere o renderlo un vero e proprio sequel, come una vera e propria storia che continua, e non solo una storia completamente diversa, ma non lo so. Sono curioso di sapere cosa ne hanno fatto.

Twisters: la trama

Quest’estate, l’epico disaster movie torna con una corsa adrenalinica che vi farà rimanere aggrappati alla poltroncina davanti al grande schermo cinematografico e vi metterà in contatto diretto con una delle forze più stupefacenti e distruttive della natura.

Daisy Edgar-Jones è Kate Cooper, una ex cacciatrice di tornado tormentata da un devastante incontro con un tornado quando era studentessa universitaria e che ora studia i pattern delle tempeste al sicuro dietro uno schermo a New York City. Viene attirata nuovamente all’aperto dal suo amico Javi (Anthony Ramos), per testare un rivoluzionario nuovo sistema di tracciamento. Lì, incontrerà Tyler Owens (Glen Powell), affascinante e spericolata super-star dei social media che vive postando le sue imprese di inseguimento dei tornado con il suo team, e più pericolose sono, meglio è. Ma mentre la tempesta si intensifica, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e i team loro avversari si ritrovano sulla traiettoria di numerose celle tempestose che convergono sul centro dell’Oklahoma, e dovranno cercare di sopravvivere.

Nel cast anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney.

