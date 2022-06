Tyler Perry ha parlato per la prima volta delle vicende che lo hanno coinvolto durante la Notte degli Oscar, quando Will Smith ha tirato uno schiaffo e inveito contro Chris Rock.

Nelle immagini e nei video realizzati durante le pause pubblicitarie e diffusi poi sui social si vedeva Perry avvicinarsi e parlare con Smith: l’impressione di molti è che cercasse di confortare l’attore. Una versione contestata da Perry, che in questi mesi ha mantenuto il riserbo su quanto accaduto ma che ora ha rotto il silenzio in un Q&A al Tribeca Festival, dopo che la moderatrice gli ha chiesto se il nome di Will Smith rimarrà su uno dei 12 teatri di posa ai Tyler Perry Studios (i 12 nomi sono stati scelti tra persone che Perry ammira):

C’è una differenza tra confortare e disinnescare. Il mio unico problema a riguardo è questo: se ne parlo, l’argomento finisce per mettere in ombra tutto il resto di cui abbiamo parlato. Ci faranno sicuramente dei titoli sui giornali. Ero lì, ero molto vicino. Sono andato via dagli Oscar in anticipo per verificare che Chris stesse bene, perché quello che era successo era sbagliato sotto ogni punto di vista, e mi sono assicurato di dirlo anche a Will. Dopo quello che è successo, Will era devastato. Non poteva credere a ciò che era successo, non poteva credere a ciò che aveva fatto. Io ero lì che lo guardavo, e i suoi occhi mi dicevano ‘Cosa sto facendo? È la mia notte…” Stava per ricevere un Oscar, era uno dei momenti più importanti della sua carriera che desiderava così tanto. Penso che al momento stia riflettendo moltissimo, cercando di capire cosa sia successo. […] Conosco quella sensazione, e se non gestisci i tuoi traumi il prima possibile, quando diventi grande si riproporranno nel modo più inappropriato e orribile.

Perry è amico sia di Chris Rock che di Will Smith, il che ha reso la questione piuttosto complicata da gestire:

Rock è stato un vero campione per come si è comportato e come ha reagito. Ma è successo qualcosa di molto difficile e doloroso anche per Will. Non è una giustificazione, ha completamente sbagliato, ma qualcosa l’ha fatto scattare. Ha avuto una reazione totalmente estranea a com’è realmente.

Ricordiamo che dopo le azioni di Will Smith sul palco del Dolby Theatre (dove qualche minuto più tardi ha ritirato l’Oscar come migliore attore), l’Academy lo ha bandito per 10 anni dagli Oscar. Smith ha pubblicato un lungo messaggio di scuse.

Fonte: Deadline