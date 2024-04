In una nuova intervista con Total Film, Joe Russo ha aggiornato sugli sviluppi per Tyler Rake 3, confermato da Chris Hemsworth allo scorso evento TUDUM.

Il film, prodotto dai fratelli Russo e con Joe Russo alla sceneggiatura, sarà come sempre diretto da Sam Hargrave – coordinatore stunt per molti progetti Marvel Studios – e avrà sempre Hemsworth di ritorno nei panni del protagonista:

Siamo in piena fase di sviluppo del progetto, stiamo solo aspettando di organizzarci con Chris in base ai suoi impegni. Sam Hargrave tornerà alla regia. È un franchise veramente interessante, che ha come protagonista un personaggio molto fragile ed emotivamente devastato, quindi c’è spazio per una buona storia che rispetti il suo percorso e ciò che gli è successo e tutto il suo rapporto malato con la violenza che ha costruito attorno al disprezzo per sé stesso e al suo senso di colpa. Questo ci permetterà di aggiungere più strati e livelli di lettura e di costruire più storie attorno a lui.