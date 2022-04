Se siete soliti frequentare i social e amate il cinema a tutto tondo senza prendervi (e prenderlo) eccessivamente sul serio, sarete sicuramente consapevoli di una cosa che ha a che fare conche, la star di Fast & Furious, sembra ignorare del tutto. Parliamo della ricca wave di meme che ironizzano ormai da anni su tutta la questione Martin Scorsese VS i cinecomic.

Come è stato segnalato su Twitter, Tyrese Gibson ha difatti preso per vero uno di questi meme in cui Martin Scorsese esaltava Morbius, il cinecomic Marvel prodotto dalla Sony, come un esempio di grande cinema cosa che, stando al terribile giudizio della critica, non sembra di certo essere (anche se, va detto, su Rottentomatoes l’apprezzamento del pubblico pare decisamente più clemente di quello degli addetti ai lavori).

Su Instagram, Tyrese Gibson ha condiviso una foto – naturalmente photoshoppata visto che si trattava di un pesce d’aprile – di Martin Scorsese a una premiere di Morbius accompagnata dal testo relativo alla dichiarazione che il leggendario regista avrebbe rilasciato. Delle parole con cui il filmmaker faceva ammenda per le sue posizioni contro i cinecomic visto che Morbius raggiungeva un livello di caratura cinematografica che neanche lui potrebbe raggiungere.

Dopo aver capito che si trattava di un meme ha poi rimosso il post, ma, come al solito, internet non perdona come potete constatare dal Tweet qua sotto:

tyrese thinking martin scorsese actually called morbius the height of cinema is the funniest thing that’s happened all week pic.twitter.com/YSg42IoRcW — perdhap (@perdhap2) April 3, 2022

Trovate tutte le informazioni su Morbius nella scheda del film!

Cosa ne pensate di questo curioso incidente social che ha a che vedere con Tyrese Gibson e Martin Scorsese? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!